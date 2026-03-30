جنايات الكرخ: الإعدام بحق قاتل النقيب حارث السوداني

وقال الاعلى في بيان ورد لـ ، ان "محكمة جنايات أصدرت حكماً بالإعدام بحق الارهابي رشيد، عن جريمة قتل الشهيد النقيب حارث ، والشهيد حمزة عبد محسن، عام 2017 في قضاء الطارمية".واضافت ان " المجرم الإرهابي، المنتمي إلى كيان الإرهابي، أقدم على خطف وقتل المجنى عليهما بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد وبث الرعب في نفوس المواطنين، تحقيقاً لغايات إرهابية".وذكرت ان "الحكم بحقه صدر استناداً إلى أحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1 و3 و8 من رقم 13 لسنة 2005".