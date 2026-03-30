إيران تعلن استعدادها لأي سيناريو بما فيه الهجوم البري
معركة المليارات الأربعة.. العراق يُطهر 62% من "أراضي الموت"
محليات
2026-03-30 | 05:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الصباح
460 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أعلنت
وزارة البيئة
، تحقيق تقدم ملحوظ في ملف إزالة الألغام والمخلفات الحربية بعد نجاحها بتطهير 62 بالمئة من إجمالي المساحات الأراضي الملوثة في البلاد والتي تتجاوز الأربعة مليارات م2، مؤكدة مضيها بتحديث نظام إدارة معلومات شؤون الألغام بالتعاون مع
مركز جنيف الدولي
.
الوكيلة الإدارية في الوزارة، مديرة دائرة شؤون الألغام، اكتفاء
الحسناوي
، أفادت، بأن حجم التلوث بالمقذوفات غير المنفلقة والألغام، لا يزال كبيراً جداً نتيجة للحروب السابقة الكثيرة التي مرت بها البلاد على مدى الأعوام الماضية.
وبينت أن الجهود المبذولة بهذا الصدد، أسفرت عن تطهير أكثر من 62 بالمئة من الأراضي الملوثة، مشددة على استمرار العمل ضمن البرنامج الوطني لإزالة للألغام على الرغم من التحديات، أبرزها نقص التمويل اللازم لتسريع وتيرة الإنجاز.
وذكرت الحسناوي أن المساحات التي جرى تطهيرها تقترب من مليار و226 مليون
متر مربع
، من مجمل المساحة الكلية المبتلاة بالألغام البالغة أربعة مليارات متر مربع، مشيرة إلى أن
محافظة البصرة
تتصدر أعلى نسب التلوث من ضمن المحافظات المبتلاة بها.
وتابعت أن عمليات التطهير تنفذ من قبل الجهد الوطني، إلى جانب المنظمات الدولية والمحلية وفق أوامر عمل محددة وجداول زمنية تعتمد على حجم التلوث ونوعه وإمكانات الفرق العاملة.
ونبهت الوكيلة الإدارية في الوزارة، أن الإبلاغ في المناطق التي تعاني ضعف
خدمات الإنترنت
يتم عبر الرقم المجاني (182)، فضلاً عن الرقم (911) التابع لوزارة الداخلية لتلقي البلاغات عن الحوادث ومواقع الألغام والمخلفات الحربية.
وأكدت أن الوزارة تمضي في تحديث النظام الخاص بإدارة معلومات شؤون الألغام بالتعاون مع
مركز جنيف الدولي
من أجل الانتقال إلى النسخة الحديثة (IMSMA CORE) بشكل يسهم في تسريع جمع البيانات المتعلقة بالحوادث ومواقع المخلفات الحربية في البلاد.
وبينت الحسناوي أن التحديث الجديد سيتيح إدخال البيانات إلكترونياً وتحديث الخرائط المتعلقة بالألغام بشكل فوري، الأمر الذي يعزز من كفاءة الاستجابة السريعة ويحدُّ من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.
وأفادت بأن المنصة الإلكترونية التي أُنشئت مؤخراً للإبلاغ عن الحوادث أو مواقع الألغام والمخلفات الحربية، تعمل على مطابقة البلاغات الواردة مع قاعدة بيانات نظام (IMSMA)، للتحقق مما إذا كانت المواقع مسجلة مسبقاً أو جديدة، ما يسهم بتحديث قاعدة البيانات وتحديد أولويات المعالجة بشكل أدق.
وأوضحت الوكيلة الإدارية أن فرقاً ميدانية من الجهد الوطني والعمليات يجري توجيهها إلى المواقع المبلغ عنها لإجراء المسوحات الفنية، وتحديد نوع الخطر ومساحات التلوث، باستخدام استمارات خاصة بالنظام لضمان دقة إدخال المعلومات. وأشارت إلى أن الوزارة تواكب هذه الجهود بإرسال فرق توعوية إلى المناطق المتأثرة بهدف تحذير السكان وإبعادهم عن مواقع الخطر وتعريفهم بطبيعة التهديدات حفاظاً على سلامتهم.
ولفتت الحسناوي إلى أن الوزارة تعتمد على قاعدة بيانات محدثة يومياً ضمن نظام (IMSMA)، تتضمن معلومات تفصيلية عن مواقع التلوث وإحداثياتها، فضلاً عن بيانات حملات التوعية وبرامج دعم الضحايا وأوامر العمل الخاصة بإزالة المخاطر.
وكانت
اللجنة الدولية للصليب الأحمر
، قد وصفت
العراق
بأنه يعدُّ واحداً من أكثر البلدان التي تعرضت للتلوث بسبب الذخائر المتفجرة على سطح الكوكب، مؤكدة أن
ثمانية
ملايين و500 ألف مواطن عراقي يعيشون وسط الألغام والمخلفات الحربية المميتة غير المنفلقة.
