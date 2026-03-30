Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إيران تعلن استعدادها لأي سيناريو بما فيه الهجوم البري
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

قرارات جديدة تخص استيراد السيارات في العراق

محليات

2026-03-30 | 07:02
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
قرارات جديدة تخص استيراد السيارات في العراق
568 شوهد

السومرية نيوز – محلي
اصدرت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، عدد من القرارات بينها تدقيق المركبات المستوردة من الخارج.

وذكر بيان للهيئة ورد لـ السومرية نيوز، ان "مجلس هيئة المنافذ الحدودية عقد جلسته الثالثة للعام 2026 برئاسة الفريق عمر عدنان الوائلي وبحضور أغلب الأعضاء، حيث ناقش المجلس جدول الأعمال الذي تضمن عدداً من المواضيع الهادفة إلى تعزيز كفاءة العمل في المنافذ الحدودية وتنظيم الإجراءات وفق السياقات القانونية".
واوضح ان "المجلس توصل بعد المناقشة الى جملة من القرارات ابرزها:
1- منح مديرية الشرطة العربية والدولية (الإنتربول) واجهة في نظام الإسكودا من أجل تدقيق المركبات المستوردة إلى البلد لضمان سلامة موقفها القانوني وعدم مطلوبيتها.
2- الموافقة على طلب وزارة الصحة ومحافظة واسط باعتماد منفذي عرعر وزرباطية الحدوديين من ضمن المنافذ المشمولة لدخول الأدوية والمستلزمات الطبية.
3- الموافقة على طلب الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية حول شمول كافة شاحنات الحمل الصغيرة المحملة ببضائع (مستوردة) بإجراءات الفحص الإشعاعي الواردة عبر السيطرات والمكاتب الكمركية الاتحادية لضمان حماية المستهلك العراقي من خلال دخول بضائع خالية من الإشعاع.
4- تكليف الهيئة العامة للكمارك بتعزيز كوادرها في منفذ زرباطية الحدودي من أجل تفعيل الميزان الجسري الإضافي الجديد المجهز من قبل محافظة واسط من أجل تخفيف الازدحام وتسريع وتيرة التبادل التجاري.
5- الإعمام على كافة المنافذ الحدودية بتقديم كافة الدعم والتسهيلات لأعضاء مجلس هيئة المنافذ الحدودية أثناء زياراتهم وتفقدهم المنافذ.
6- مفاتحة وزارة المالية من أجل إطلاق استحقاقات المحافظات من الإيرادات المتحققة في المنافذ الحدودية لتمكينهم من الشروع بإكمال أعمال التطوير والتأهيل للمنافذ الحدودية.
7- التأكيد على إكمال متطلبات افتتاح منفذي ربيعة في محافظة نينوى ومنفذ الوليد في محافظة الأنبار في الأيام القليلة القادمة وتواجد كافة موظفي الدوائر العاملة من أجل الاستفادة من هذه المنافذ في عمليات التبادل التجاري والترانزيت ودخول المسافرين مما يخدم أبناء المحافظة على وجه الخصوص وأبناء شعبنا الكريم عامة مما ينعكس إيجابا على زيادة الإيرادات غير النفطية.
8- تم عرض كتاب جهاز المخابرات الوطني العراقي والمتضمن العديد من الملاحظات الخاصة بعمل الدوائر العاملة حيث تم مناقشتها بإستفاضة والإعمام على كافة الجهات والأجهزة المختصة بمعالجتها وستكون هناك رقابة من قبل هيأة المنافذ الحدودية لضمان تصويبها أصوليا.
واكد رئيس الهيئة في ختام الاجتماع على "تكاتف الجميع في هذه المرحلة المهمة التي تمر بها المنطقة"، مشيرا الى "قيام كل جهة عاملة في المنافذ على بذل جهود استثنائية في متابعة الأعمال وتسهيل الإجراءات وضمان تدفق البضائع ودخول المسافرين بانسيابية مع اليقظة والحذر من مرور أي مواد مخالفة للقانون تحقيقا لمبدأ الشفافية والنزاهة والالتزام بالتوجيهات الحكومية التي تؤكد على سيادة القانون وتعظيم الإيرادات وأمن المنافذ".
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة البياع بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤ | الموسم 9
04:00 | 2026-03-30
Play
منطقة البياع بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤ | الموسم 9
04:00 | 2026-03-30
من الأخير
Play
من الأخير
رسالة مفخـ خة تهزّ بيت بارزاني والمقـ اومة تتمسّك بشرف الخصومة - من الأخير م٣ - حلقة ١ | الموسم 3
14:30 | 2026-03-29
Play
رسالة مفخـ خة تهزّ بيت بارزاني والمقـ اومة تتمسّك بشرف الخصومة - من الأخير م٣ - حلقة ١ | الموسم 3
14:30 | 2026-03-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-29
Play
نشرة ٢٩ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-29
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-03-2026 | 2026
12:30 | 2026-03-29
Play
العراق في دقيقة 29-03-2026 | 2026
12:30 | 2026-03-29
عشرين
Play
عشرين
العراق والمنطقة .. حـ رب مستعرة ولجنة مشكلة - عشرين م٥ - الحلقة ٥ | الموسم 5
15:30 | 2026-03-28
Play
العراق والمنطقة .. حـ رب مستعرة ولجنة مشكلة - عشرين م٥ - الحلقة ٥ | الموسم 5
15:30 | 2026-03-28
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨ الى ٣ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-26
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨ الى ٣ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-26
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
عبرة رمضانية - ذاكرة الطرب 25-2-2026 | 2026
03:30 | 2026-03-25
Play
عبرة رمضانية - ذاكرة الطرب 25-2-2026 | 2026
03:30 | 2026-03-25
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
أنقذ قلبًا ورحل.. وفاة جرّاح بسكتة مفاجئة بعد عملية دامت 5 ساعات! - سوشيل رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-19
Play
أنقذ قلبًا ورحل.. وفاة جرّاح بسكتة مفاجئة بعد عملية دامت 5 ساعات! - سوشيل رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-19
حديث رمضان
Play
حديث رمضان
الفرحة - حديث رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
09:30 | 2026-03-19
Play
الفرحة - حديث رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
09:30 | 2026-03-19
رمضان والناس
Play
رمضان والناس
منطقة الدورة - رمضان والناس - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-18
Play
منطقة الدورة - رمضان والناس - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-18
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.