اعتماد نظام التعليم الالكتروني في 8 مديريات

وجاء في وثيقة للوزارة وردت للسومرية نيوز، انه "بعد إعلان اعتماد نظام التعليم الإلكتروني (الأونلاين)، نود إعلام جميع والأهلية التابعة لوزارة التربية، وكذلك المدارس الدولية، بما يلي:1.يتم إيقاف جميع عمليات التقييم والامتحانات داخل المدارس، ولن يُسمح للطلبة بالحضور إلى المدارس بأي شكل من الأشكال. في هذه المرحلة، يقتصر الأمر فقط على التعليم الإلكتروني (الأونلاين).2.أي مدرسة لديها امتحانات دولية مرتبطة بمواعيد وتوقيتات خارج البلاد وملزمة بها، يجب عليها إشعار الوزارة مسبقًا وبشكل رسمي، لغرض تسهيل الإجراءات ومنح الموافقة اللازمة لإجرائها".