بداية نيسان ممطرة.. محافظة تقترب من درجة الانجماد

وقالت الهيئة في بيان، ورد لـ ، أن "طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم يتحول إلى غائم جزئياً ليلاً على العموم، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع بضع درجات في ".وأضافت، أن "يوم الخميس سيكون الطقس غائماً على العموم مع تساقط أمطار في المنطقة الشمالية والأقسام الغربية من المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقة الوسطى ومقاربة في وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية".وأشارت إلى، أن "طقس يوم الجمعة سيكون غائماً على العموم مع تساقط زخات مطر متفرقة في المنطقة الشمالية يتحول مساءً إلى صحو مع بعض الغيوم في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع على العموم".وتابعت أن "يوم السبت سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية عدا الأقسام الشرقية منها فيكون غائماً مع تساقط زخات مطر متفرقة فيها، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق على العموم".