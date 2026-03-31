في العراق.. الباب مفتوح لاستيراد 5 محاصيل زراعية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "تقرر فتح باب الاستيراد لمحاصيل (اللهانة ، القرنابيط ، الشلغم ، الشوندر ، و الخس)، وذلك نظراً لانتهاء موسم وفرتها محلياً وبهدف الحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق الوطنية".وبينت ان "ذلك جاء بناءً على مؤشرات الروزنامة الزراعية المعتمدة، ومتابعة حركة أسواق الجملة في والمحافظات التي أكدت نفاد المنتج المحلي، حيث وافق على طلب بفتح باب الاستيراد لتلبية احتياجات السوق المحلي".