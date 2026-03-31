النقل تفرض غرامات على السائقين

وقال مدير بالوزارة ميثم في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "الوزارة باشرت حملة ميدانية واسعة لمتابعة المركبات التي تنقل المواطنين بصورة غير اصولية وخارج الضوابط، من خلال الكراجات الرسمية المخولة، سواء بعدم حصولها على الإجازات الرسمية، أو مخالفتها لشروط العمل المحددة".وبين أن "الإجراءات تضمنت نشر مفارز رقابية بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة بعدد من المناطق الحيوية، لا سيما مداخل المدن ومراكزها، والتي تدقق أوراق المركبات وتتأكد من التزامها بالتعليمات، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين منهم، والمتضمنة غرامات مالية أو حجز المركبة".واكد الصافي أن "الخطوات تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف الى تنظيم قطاع النقل ومنع حالات التجاوز التي تؤثر سلباً في انسيابيته، فضلاً عن حماية الشركات المجازة والسائقين الملتزمين من المنافسة غير المشروعة"، داعيا المواطنين إلى "ضرورة التعاون مع الفرق الرقابية من خلال الإبلاغ الفوري عن أي حالات نقل غير قانوني تحدث، دعماً منهم للجهود المبذولة لتطوير خدمات النقل، اضافة الى تعزيز معايير السلامة العامة وشروط الانضباط لهذا القطاع الحيوي المهم".