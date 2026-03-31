تشمل معامل الغذاء والصاغة.. حملة كبرى في جميع المحافظات

وقال التابع للوزارة للصحيفة الرسمية وتابعته ، ان "الحملة تأتي انطلاقاً من مسؤوليته الوطنية في صون سلامة المواطن، وحماية الأسواق من حالات الغش التجاري والتدليس، من خلال تفعيل الرقابة الميدانية المباشرة، ورفع مستوى الجاهزية لدى المديرين العامين ورؤساء الأقسام والكوادر الفنية، بما يحقق متابعة دقيقة وفعالة لحركة السلع والخدمات في الأسواق".‏وبيّن أن "الحملة ستشمل أيضاً المتاجر ومحال الصاغة وورش الذهب، إضافة إلى المخازن والمصانع والمنشآت الإنتاجية، ولاسيما معامل إنتاج المواد الغذائية، فضلاً عن محطات الوقود ومحطات التوزيع والمطاحن ومراكز المعايرة بمختلف أنواعها، إلى جانب المنافذ الحدودية الرسمية، مع متابعة أعمال الشركات الفاحصة المعتمدة والتأكد من التزامها بمعايير الدقة والنزاهة".‏وأشار الدليمي إلى أن "الإجراءات الميدانية ستتضمن إعداد جدول زمني للزيارات الرقابية، وسحب المواد غير الصالحة أو غير المطابقة من ، وتوثيق المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، فضلاً عن رفع تقارير يومية بنتائج الحملات لاتخاذ المعالجات الفورية، بالتعاون مع والرقابية، ولا سيما في ووزارة ".‏وأكد أن "هذه الحملة تمثل امتداداً لنهجه في تعزيز الثقة بالمنتج الوطني، وترسيخ مبادئ الجودة والسلامة، وإحكام السيطرة على الأسواق، بما يسهم في حماية المستهلك وصون الأرواح والممتلكات في جميع المحافظات المشمولة".