نقابة الصحفيين تنشر جدول مراجعة تجديد الهويات

وقالت النقابة في بيان ورد لـ ، انه "ستتم المباشرة بتجديد هويات الصحفيين ورفع ترقين القيود من اعضاء النقابة اعتبارا من يوم السبت الرابع من نيسان المقبل".واضافت انها "اعدت جدولا بأيام مراجعة الصحفيين من سكنة لغرض تسهيل الاجراءات وحسب الاستمارة المعدة لهذا الغرض على ان ترفق بكتاب تاييد من المؤسسة الاعلامية التي يعمل فيها الصحفي والمعتمدة في النقابة واسمه ضمن ملاك المؤسسة ويستثنى من كتاب التاييد الصحفيين الرواد".وتابعت ان "رفع ترقين القيود تنطبق عليهم الضوابط المذكورة اعلاه"، لافتة الى انه "بشأن الصحفيين في المحافظات فعليهم مراجعة فروع النقابة في محافظاتهم لاكمال اجراءات تجديد هوياتهم وفقا للضوابط والتعليمات المعتمدة".ودعت النقابة "الصحفيين الى التعاون معها بهدف تسهيل اجراءات تجديد الهويات".