العراق يمدد اغلاق اجواءه امام حركة الطيران

وقالت السلطة في بيان ورد لـ ، انه "تقرر تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة (72) ساعة اعتباراً من الساعة 12:00 ظهراً من يوم الثلاثاء 31 آذار 2026 (09:00 بالتوقيت العالمي UTC) ولغاية الساعة 12:00 ظهراً من يوم الجمعة الموافق 2026/4/3 ، وذلك كإجراء احترازي مؤقت".واضافت ان "القرار جاء استناداً إلى التقييم المستمر للوضع الأمني وتطورات الأوضاع الإقليمية على أن يُعاد تقييمه وفقاً للمستجدات"، لافتة الى انه "سيتم إشعار شركات الطيران والجهات المعنية بأي تحديثات لاحقاً".