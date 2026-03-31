استشهاد مقاتلين بالحشد وإصابة أربعة آخرين باعتداء جوي في الانبار

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ ، انه "في الساعة 1430 من مساء اليوم الثلاثاء، تعرّض قاطع اللواء 17 في (سيطرة السوداني) ضمن قضاء الرطبة بمحافظة إلى اعتداء صهيو_أمريكي غادر".واشارت الى ان "الاعتداء اسفر عن استشهاد مقاتلين اثنين، وإصابة أربعة آخرين بجروح".