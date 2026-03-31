تشكيل كتلة "أبناء صلاح الدين" بمجلس المحافظة لتوحيد الجهود والعمل

وذكرت الكتلة في بيان ورد لـ ، أن "تم تشكيل كتلة جديدة تحت اسم كتلة أبناء ، تضم في عضويتها ستة أعضاء من عدة كتل سياسية، بهدف توحيد الجهود والعمل على تحسين الواقع الخدمي في المحافظة".وتابعت، ان "تشكيلها يأتي في إطار السعي إلى “الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجات أبناء المحافظة”، مشيرة إلى أن أعضاءها يمثلون توجهات مختلفة اجتمعت على هدف مشترك يخدم الصالح العام".وأكدت الكتلة "التزامها الكامل بأداء دورها الرقابي والتشريعي داخل مجلس المحافظة، مع متابعة الملفات الخدمية والإدارية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتحسين مستوى الأداء الحكومي المحلي".وأضاف البيان أن "الكتلة ستعمل وفق رؤية موحدة تضع خدمة المواطن في المقام الأول، مع التركيز على دعم والتنموية في مختلف مناطق المحافظة".