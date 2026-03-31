بينها يخص منظومات دفاع جوية والطيران المدني.. قرارات جديدة لمجلس الوزراء

وذكر في بيان ورد لـ ، ان الاخير "ترأس الجلسة الاعتيادية الثالثة عشرة لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث تطورات الأوضاع في البلاد، في ضوء الأحداث التي تشهدها المنطقة، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".وتدارس "تطوّرات الأوضاع الراهنة في المنطقة، وانعكاسات استمرار الحرب على مصالح العليا، والتأثيرات على مجمل الاقتصاد الاقليمي والعالمي، واستعرض تنفيذ برامج التسليح ورفع الكفاءة وتجهيز قوّاتنا المسلحة بالمعدّات الحديثة، والتي سبق إقرارها والمباشرة في تنفيذها ضمن البرنامج الحكومي، مع مراعاة الأولويات في مستجدات الاحداث ومُتطلبات تشكيلات قوّاتنا المسلحة المختلفة".وفي السياق نفسه، "وافق مجلس الوزراء على التعاقد لشراء منظومات الدفاع، وكذلك الموافقة على كل المتطلبات الضرورية اللازمة لاستكمال مهام تشكيلات الدفاع الجوي ورفع الاداء، وحسب ما تم رفعه من قبل بهذا الشأن".وبهدف فسح الفرصة لجميع المواطنين لمتابعة مباراة منتخبنا الوطني امام منتخب بوليفيا التي ستقام في يوم غد الاربعاء الساعة السادسة صباحا، "قرر مجلس الوزراء أن يكون بدء الدوام الرسمي لموظفي الدولة يوم غد في الساعة 9 بدلا من الساعة 8 صباحا، كما قرر رصد مكافآت مجزية للاعبي المنتخب في حال تحقيق التأهل الى نهائيات ".وتابع مجلس الوزراء "إجراءات تعظيم الإيرادات وضغط النفقات، وتطبيقاتها في دوائر الدولة كافة، وأقر ما يأتي:-تدقيق للأثر المالي المتحقق جراء ضغط النفقات وتحليل البيانات المرسلة من الوزارات والجهات الرسمية، وتقديم تقرير بالشأن الى للاقتصاد.-إحالة المسؤولين في الجهات غير المستوفية إجابتها بشان إرسال موقف الأثر المالي الى اللجنة التحقيقية المعنية.-تزويد بموقف يتضمن مدى التزام الوزارات بتسديد حصة الى وزارة المالية، وفق (85 لسنة 2026).-احالة الجهات المتلكئة في تنفيذ قرارات المجلس الوزاري للاقتصاد والمجالس القطاعية الى مهام اللجنة التحقيقية المعنية.-التوصية بتأليف لجنة تحقيقية بموجب قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام (14 لسنة 1991)، في المؤسسات المعنية، بحق من يثبت تقصيرهم في عدم ارسال البيانات المطلوبة.-تولي الجهات والوزارات المعنية تأليف لجان تحقيقية وتوجيه العقوبات اللازمة بحق مديري الدوائر الإدارية المعنيين، والمتلكئين في عدم الاجابة وفق السقوف الزمنية المحددة من الامانة العامة لمجلس الوزراء.ونظر مجلس الوزراء في "الأوضاع المتعلقة بإيقاف الطيران في الاجواء العراقية نتيجة الحرب والأوضاع الراهنة في المنطقة، واستمع الى إيجاز قدمه رئيس بالشأن، وأقر متابعة التنسيق المكثف بين الجهات المعنية، المدنية والعسكرية، لتقدير الظروف والمستجدات في مختلف الأجواء والمطارات العراقية من أجل استئناف حركة في أقرب فرصة مناسبة، مع مراعاة كامل شروط الأمن والسلامة للرحلات الجوية".وناقش المجلس "استدامة الأساسية، وقرر استثناء مشروع تجهيز ونصب المولدات الكهربائية لمشروع ماء الكرخ، بطاقة كلية (21) ميكاواط من قرار مجلس الوزراء (1128، لسنة 2025)، كون مشروعات الماء الصافي تعمل على مدار الساعة، ولارتباطها المباشر بحياة المواطنين".