إيران تعلن استعدادها لأي سيناريو بما فيه الهجوم البري
بينها يخص منظومات دفاع جوية والطيران المدني.. قرارات جديدة لمجلس الوزراء

محليات

2026-03-31 | 10:55
بينها يخص منظومات دفاع جوية والطيران المدني.. قرارات جديدة لمجلس الوزراء
عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الثالثة عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، فيما اصدر مجموعة من القرارات بينها يخص منظومات دفاع جوية والطيران المدني.


وذكر مكتب السوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الاخير "ترأس الجلسة الاعتيادية الثالثة عشرة لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث تطورات الأوضاع في البلاد، في ضوء الأحداث التي تشهدها المنطقة، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".


وتدارس مجلس الوزراء "تطوّرات الأوضاع الراهنة في المنطقة، وانعكاسات استمرار الحرب على مصالح العراق العليا، والتأثيرات على مجمل الاقتصاد الاقليمي والعالمي، واستعرض تنفيذ برامج التسليح ورفع الكفاءة وتجهيز قوّاتنا المسلحة بالمعدّات الحديثة، والتي سبق إقرارها والمباشرة في تنفيذها ضمن البرنامج الحكومي، مع مراعاة الأولويات في مستجدات الاحداث ومُتطلبات تشكيلات قوّاتنا المسلحة المختلفة".

وفي السياق نفسه، "وافق مجلس الوزراء على التعاقد لشراء منظومات الدفاع، وكذلك الموافقة على كل المتطلبات الضرورية اللازمة لاستكمال مهام تشكيلات الدفاع الجوي ورفع الاداء، وحسب ما تم رفعه من قبل وزارة الدفاع بهذا الشأن".

وبهدف فسح الفرصة لجميع المواطنين لمتابعة مباراة منتخبنا الوطني امام منتخب بوليفيا التي ستقام في المكسيك يوم غد الاربعاء الساعة السادسة صباحا، "قرر مجلس الوزراء أن يكون بدء الدوام الرسمي لموظفي الدولة يوم غد في الساعة 9 بدلا من الساعة 8 صباحا، كما قرر رصد مكافآت مجزية للاعبي المنتخب في حال تحقيق التأهل الى نهائيات كأس العالم".

وتابع مجلس الوزراء "إجراءات تعظيم الإيرادات وضغط النفقات، وتطبيقاتها في دوائر الدولة كافة، وأقر ما يأتي:

-تدقيق وزارة المالية للأثر المالي المتحقق جراء ضغط النفقات وتحليل البيانات المرسلة من الوزارات والجهات الرسمية، وتقديم تقرير بالشأن الى المجلس الوزاري للاقتصاد.

-إحالة المسؤولين في الجهات غير المستوفية إجابتها بشان إرسال موقف الأثر المالي الى اللجنة التحقيقية المعنية.

-تزويد ديوان الرقابة المالية بموقف يتضمن مدى التزام الوزارات بتسديد حصة الخزينة الى وزارة المالية، وفق قرار مجلس الوزراء (85 لسنة 2026).

-احالة الجهات المتلكئة في تنفيذ قرارات المجلس الوزاري للاقتصاد والمجالس القطاعية الى مهام اللجنة التحقيقية المعنية.

-التوصية بتأليف لجنة تحقيقية بموجب قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام (14 لسنة 1991)، في المؤسسات المعنية، بحق من يثبت تقصيرهم في عدم ارسال البيانات المطلوبة.

-تولي الجهات والوزارات المعنية تأليف لجان تحقيقية وتوجيه العقوبات اللازمة بحق مديري الدوائر الإدارية المعنيين، والمتلكئين في عدم الاجابة وفق السقوف الزمنية المحددة من الامانة العامة لمجلس الوزراء.

ونظر مجلس الوزراء في "الأوضاع المتعلقة بإيقاف الطيران في الاجواء العراقية نتيجة الحرب والأوضاع الراهنة في المنطقة، واستمع الى إيجاز قدمه رئيس سلطة الطيران المدني بالشأن، وأقر متابعة التنسيق المكثف بين الجهات المعنية، المدنية والعسكرية، لتقدير الظروف والمستجدات في مختلف الأجواء والمطارات العراقية من أجل استئناف حركة الطيران المدني في أقرب فرصة مناسبة، مع مراعاة كامل شروط الأمن والسلامة للرحلات الجوية".

وناقش المجلس "استدامة المشاريع الخدمية الأساسية، وقرر استثناء مشروع تجهيز ونصب المولدات الكهربائية لمشروع ماء الكرخ، بطاقة كلية (21) ميكاواط من قرار مجلس الوزراء (1128، لسنة 2025)، كون مشروعات الماء الصافي تعمل على مدار الساعة، ولارتباطها المباشر بحياة المواطنين".
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
ناس وناس
بغداد الجديدة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-03-31
من الأخير
من الأخير
تدمير انتونوف يسجّل ضد معلوم وترامب يفتح دفاتر الماضي - من الأخير م٣ - حلقة ٢ | الموسم 3
13:30 | 2026-03-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-03-2026 | 2026
13:00 | 2026-03-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-30
عشرين
عشرين
العراق والمنطقة .. حـ رب مستعرة ولجنة مشكلة - عشرين م٥ - الحلقة ٥ | الموسم 5
15:30 | 2026-03-28
أسرار الفلك
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨ الى ٣ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-26
صباحكم أحلى مع سلمى
صباحكم أحلى مع سلمى
عبرة رمضانية - ذاكرة الطرب 25-2-2026 | 2026
03:30 | 2026-03-25
سوشيل رمضان
سوشيل رمضان
أنقذ قلبًا ورحل.. وفاة جرّاح بسكتة مفاجئة بعد عملية دامت 5 ساعات! - سوشيل رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-19
حديث رمضان
حديث رمضان
الفرحة - حديث رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
09:30 | 2026-03-19
رمضان والناس
رمضان والناس
منطقة الدورة - رمضان والناس - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-18
