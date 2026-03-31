السوداني يترأس اجتماعاً خاصاً بالمنافذ ويؤكد على تنفيذ الاجراءات لدعم الاقتصاد الوطني

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان ورد لـ ، ان الاخير "ترأس اجتماعاً خاصاً بملف المنافذ الحدودية، بحضور؛ ورئيس هيأة المنافذ الحدودية والمستشار الخاص بشؤون المنافذ ومديري منافذ والقائم والوليد".واطلع خلال الاجتماع، على "سير تنفيذ الإجراءات المتخذة بعمل المنافذ المذكورة، وشدد على ضرورة تطبيقها لدعم وتعظيم موارد الدولة".واطلع ايضاً على "الآليات والتسهيلات اللازمة لدخول البضائع، ولاسيما الغذاء والدواء، بما يتلاءم مع الظروف التي تشهدها المنطقة".