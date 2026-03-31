مجلس كربلاء يصوت على مقترح لتنظيم عمل المنتجعات وحصر قرار العطل بالمحافظ

وذكر بيان للمجلس، أن "التصويت جاء في إطار السعي إلى تنظيم القطاع السياحي والترفيهي داخل المحافظة، بما يحقق التوازن بين خصوصية الدينية ومتطلبات التنمية الاقتصادية".وأضاف أن "المقترح يتضمن وضع ضوابط وآليات واضحة لعمل المنتجعات، بما يضمن التزامها بالمعايير المجتمعية، فضلاً عن دعم النشاط السياحي بشكل منظم".وأشار إلى أن "هذه الخطوة تهدف إلى إنعاش الحركة الاقتصادية في المحافظة، إلى جانب توفير فرص عمل لأبناء كربلاء، خاصة في القطاعات المرتبطة بالسياحة والخدمات".وأكد المجلس أن "القرار يمثل خطوة مهمة نحو تطوير البيئة الاستثمارية، مع الحفاظ على الطابع الخاص الذي تتميز به المحافظة".من جانبه، اكد نائب رئيس مجلس المحافظة ، انه "تم إصدار قرار من مجلس المحافظة يقضي بحصر صلاحية إعلان العطل المحلية بالمحافظ حصراً، وذلك بما ينسجم مع أحكام قانون العطل الرسمية رقم 12 لسنة 2024".