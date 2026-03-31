بالأرقام.. حصيلة رسمية تخص "المخدرات" في العراق

أعلنت والمؤثرات العقلية في ، عن ضبط طن مخدرات واعتقال 3524 متهماً خلال ثلاثة أشهر في .

وقال المديرية العميد في بيان، "أثمرت الجهود الأمنية والاستخباراتية المتواصلة التي تبذلها لشؤون والمؤثرات العقلية، وبمتابعة مباشرة من قبل ، وإشراف ومتابعة ميدانية من قبل الفريق الحقوقي أحمد الزركاني مدير المديرية، عن تحقيق نتائج مهمة خلال الفصل الأول من عام 2026".

وأضاف "جاءت هذه النتائج استناداً إلى معلومات استخباراتية دقيقة وعمليات نوعية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة بلغت (1 طن و89 كغم)، فضلاً عن إلقاء القبض على (3524) متهماً بقضايا الاتجار والترويج والتعاطي".

ولفت الى أن "الإجراءات القانونية والقضائية المتخذة بحق المتورطين أسفرت عن صدور أحكام بحق (1769) مداناً، من بينهم (26) حكماً بالإعدام و(112) حكماً بالسجن المؤبد، في إطار الجهود المستمرة للحد من هذه الآفة الخطيرة"، مؤكدا "استمرار المديرية في عملها المهني والتخصصي لملاحقة شبكات التهريب والترويج، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يحاول المساس بأمن المجتمع وسلامة أبنائه".