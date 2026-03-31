طقس العراق.. منخفض جوي بدءاً من يوم غد

توقعت للانواء الجوية والرصد الزلزالي، الثلاثاء، تأثر بمنخفض جوي بدءاً من يوم غد الأربعاء.

وجاء في تقرير صادر من في الهيئة، تُظهر صور الأقمار الاصطناعية مساء اليوم خلو أجواء البلاد من السحب بشكل عام، بأستثناء تواجد محدود لبعض السحب في مناطق متفرقة، مما يشير إلى أستقرار نسبي مؤقت".

وأضاف "أبتداءً من ساعات مساء يوم الأربعاء، تبدأ البلاد بالتأثر بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي متمركز المتوسط، يمنع تقدمه تواجد مرتفع جوي شبه مداري على عموم والعراق ، الأمر الذي يقلل من تعمق الكتلة الرطبة نحو البلاد".

ولفت التقرير "تندفع السحب تدريجياً من جهة غرب البلاد خلال ساعات نهار ومساء يوم الاربعاء 1-4، لتتحول الأجواء إلى غائمة جزئياً في عموم المناطق الوسطى والشمالية، مع امتدادات محدودة نحو أجزاء من ، وتبقى فرص الهطول ضعيفة جدا خلال النهار، لتبدأ فرص أمطار خفيفة في وقت متأخر من ليلة الأربعاء/الخميس غرب ".



وتابع "أما يوم الخميس، فتتحسن فرص الهطول بشكل نسبي لتشمل مناطق (متفرقة) من المنطقتين الوسطى والشمالية، بترسبات مطر خفيف الشدة عموما تتحول أحياناً إلى معتدلة في بعض الأماكن، نتيجة تعمق محدود للمنخفض وتوفر رطوبة أفضل في طبقات الجو المتوسطة"، مضيفا "بشكل عام، متوقع أن تبقى الحالة الجوية ذات تأثير ضعيف إلى محدود، دون مؤشرات على حالات جوية قوية، مع أستمرار التذبذب في تحديثات نماذج الطقس نتيجة لنقص معلومات الارصاد".



