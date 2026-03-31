المياحي يكشف عن "تصرف غير قانوني" بانتخاب محافظ جديد لواسط

كشف النائب عن محافظ ، عن ما وصفه بـ"تصرف غير قانوني" بانتخاب محافظ جديد لمحافظة واسط.

وقال المياحي في بيان، "في تصرف غير قانوني قام رئيس مجلس المحافظة بدعوة عدد من الاعضاء الى منزله على وجبة عشاء في ومن ثم ذهب معهم لبناية قائمقامية الزبيدية يدعي انه عقد جلسة فيها للمجلس الساعة 10 ليلاً".

وأضاف "حيث قام بتنصيب نفسه محافظ والغاء قرار تعيين المحافظ المنتخب الحالي في تصرف لا يمت للقانون ولا للعمل الاداري والمهني ولا السياسي".

ولفت المياحي الى أنه "سيكون للقضاء كلمة الفصل في هذه الممارسات التي عاثت بالحكومات المحلية الفساد والدمار وسنبين من عمل ودفع على ذلك"، مردفا "يا اهالي ومدينة يجب ان يكون لكم موقف بمحاسبة كل من يعمل على اعادة المحافظة للمربع الاول".