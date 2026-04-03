تمديد اغلاق جديد للاجواء العراقية

وقالت السلطة في بيان ورد لـ ، انه "تقرر تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة أسبوع اعتباراً من الساعة 12:00 ظهراً من يوم الجمعة الموافق 3 نيسان 2026 (09:00 بالتوقيت العالمي UTC) ولغاية الساعة 12:00 ظهراً من يوم الجمعة الموافق 10 نيسان 2026 وذلك كإجراء احترازي مؤقت".واضافت ان "ذلك جاء استناداً إلى التقييم المستمر للوضع الأمني وتطورات الأوضاع الإقليمية على أن يُعاد تقييمه وفقاً للمستجدات"، لافتة إلى أنه "سيتم إشعار شركات الطيران والجهات المعنية بأي تحديثات لاحقاً".