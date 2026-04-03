السامرائي يبحث مع النجيفي مستجدات الأوضاع السياسية وأولويات المرحلة المقبلة

بحث رئيس تحالف العزم، مثنّى السّامرائي، اليوم الجمعة، مع أسامة النجيفي مستجدات الأوضاع السياسية وأولويات المرحلة المقبلة.

وذكر التحالف في بيان ورد لـ ، ان " رئيس تحالف العزم، مثنّى السّامرائي، يرافقه عدد من نواب وقيادات تحالف العزم، أسامة النجيفي رئيس الأسبق والأمين العام لحزب متحدون في مدينة ، وبحضور عدد من الشخصيات الأكاديمية، وجرى بحث مستجدات الأوضاع السياسية وأولويات المرحلة المقبلة".

وتناول اللقاء، وفقاً للبيان، "أهمية تعزيز الحوار والتنسيق بين القوى السياسية، إلى جانب التأكيد على دور النخب الأكاديمية في دعم النقاش الوطني وتقديم الرؤى التي تسهم في معالجة التحديات وتعزيز الاستقرار".

وذكر بيان لمكتب ، انه "كان في استقباله الشيخ العزير وعدد من شيوخ ووجهاء ، وجرى بحث عدد من القضايا التي تهم أبناء المحافظة وواقعها العام".



وتناول اللقاء، وفق البيان، "أهمية تعزيز التواصل مع القيادات الاجتماعية والعشائرية، والعمل المشترك لمعالجة التحديات بما يسهم في تحسين الواقع الخدمي ودعم الاستقرار".



وكا قد أدّى رئيس تحالف العزم، مثنّى السّامرائي، صلاة الجمعة في بمدينة الموصل.



وذكر بيان لمكتبه انه "أدّى رئيس تحالف العزم، مثنّى السّامرائي، صلاة الجمعة في جامع النوري بمدينة الموصل، يرافقه عدد من نواب وقيادات تحالف العزم، وسط حضور جمع من أبناء المحافظة، وذلك في مستهل زيارته إلى المدينة".



وتأتي هذه المشاركة، وفق البيان، "في إطار التواصل المباشر مع المواطنين والاطلاع على واقعهم، إلى جانب التأكيد على أهمية تعزيز التلاحم المجتمعي وترسيخ القيم التي تسهم في دعم الاستقرار وبناء المجتمع".