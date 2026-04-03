انتعاش دجلة والفرات.. الأمطار والسيول ترفع الخزين المائي وتركيا تستعد لإطلاقات مضاعفة نحو العراق

وذكر بيان للوزارة، انه "تم تسجيل إيرادات مائية مرتفعة واردة إلى نهري والفرات وديالى، بفعل موجات الأمطار والسيول التي شهدها البلاد مؤخرًا، ما أسهم في ارتفاع مناسيب الخزين المائي بالسدود والخزانات، وزيادة كميات المياه المطلقة في مجاري ".وأوضح ان "الوزارة اعتمدت خطة تشغيلية وخزنية متكاملة لاستيعاب هذه الموجات، تهدف إلى تعظيم الخزين المائي وتعويض النقص الناجم عن سنوات الشحّ والفراغ الخزني الكبير الذي عانت منه المنظومات الخزنية، مع تحقيق توازن مدروس بين الخزين والإطلاقات لضمان انسيابية المياه في مجاري الأنهار".ودعا "المواطنين، ولا سيما القاطنين والمتجاوزين على مقاطع الأنهار، وخصوصًا في ضمن محرمات الأنهار، إلى الالتزام بإجراءات السلامة والابتعاد عن مجاري تلك الأنهار ومناطق وسادات الحماية، تزامنًا مع تنفيذ خطة الإطلاقات المائية"، مؤكدا على "ضرورة إزالة التجاوزات والعوائق التي تعيق جريان المياه".وأشار البيان الى "ورود معلومات من الجانب التركي تفيد بزيادة الإطلاقات من السدود التركية باتجاه نهري دجلة والفرات"، منوها "جاهزية كافة ملاكات الوزارة الفنية لإدارة هذه الإيرادات بكفاءة عالية، بما يحقق تعزيز الخزين المائي، ودعم وإنعاش الأهوار، وتحسين بيئة ".وجددت الوزارة وفقا للبيان دعوتها إلى "تعاون الجميع لغرض رفع كافة التعارضات والتجاوزات على مقاطع الأنهار ومحرماتها، والتي تعيق إمرار الموجة الفيضانية".