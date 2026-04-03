الموارد تعلن احتواء البقعة النفطية في نهر دجلة: بغداد لن تتأثر

وذكر بيان للوزارة، انه "تمكنت ملاكات بتاريخ 1/نيسان/2026 تم رصد بقعة نفطية في نهر ضمن قضاء / ، ناتجة عن تسرب في المنطقة الواقعة بين وكركوك، وقد اندفعت مع السيول إلى مجرى النهر".واضاف البيان انه "بمتابعة مباشرة من قبل لإدارة الموارد المائية والهيأة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل، باشرت ملاكات في صلاح الدين بالتنسيق مع (مصفى بيجي) بأتخاذ إجراءات عاجلة أسفرت عن احتواء البقعة وقطع مصدر التسرب خلال أقل من أربعة ساعات، وبكمية محدودة جداً".وتابع "حيث تم حصر ومعالجة التلوث عند مقدم دون تسجيل أي تأثير بأتجاه ، كما تم إيقاف الإمدادات المائية مؤقتاً في المقطع من بيجي إلى سدة لمدة (10) ساعات كإجراء احترازي، قبل استئنافها بعد المعالجة، الوزارة استمرار ملاكاتها بالمتابعة لضمان سلامة المياه".