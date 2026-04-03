السوداني يوجه بانطلاق فعاليات الاستقبال الشعبي للمنتخب الوطني غداً

وذكر بيان لمكتبه انه "سيستقبل رئيس ، اليوم الجمعة، وفد منتخبنا الوطني الذي حقق منجز التأهل الى نهائيات ".واضاف البيان "كما سيكون هناك احتفاء رسمي لأعضاء وفد المنتخب مع أسرهم، يوم غد السبت، في القصر الحكومي، حيث سيقيم سيادته مأدبة غداء على شرفهم، بحضور أعضاء ، تقديراً لما حققوه من إنجاز وطني مشرف".واضاف البيان، انه "استنادًا لتوجيه رئيس مجلس الوزراء، ستُجرى صباح يوم غد السبت فعاليات الاستقبال الشعبي للاعبي ، عبر حافلة مكشوفة جوالة تنطلق من باتجاه مروراً بجسر وصولا الى تقاطع الجادرية الأول، ليشارك أبناء شعبنا فرحة الفوز والتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026".