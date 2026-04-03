القبض على ثلاثة متهمين بحادث دهس مواطن في الكاظمية

وذكرت قيادة الشرطة، في بيان ورد لـ ، أن "مفارز قيادة شرطة تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين أقدموا على حادث دهس أحد المواطنين بواسطة دراجة نارية ضمن ، مما أسفر عن إصابته بجروح مختلفة، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".وأضافت أن "المتهمين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة بعد ارتكاب الحادث، وعلى الفور شكلت قيادة شرطة بغداد الكرخ فريق عمل متخصصًا ضم أقسام مكافحة إجرام ، وقسم شرطة الكاظمية، وقسمي والتاجي، وبالاشتراك مع القوة الماسكة من ؛ لمتابعة الحادث وكشف ملابساته".وتابعت أنه "من خلال الجهود التحقيقية المكثفة وجمع المعلومات، تم التوصل إلى هوية المتهمين، حيث تبين أنهم من أرباب السوابق ويعملون في سرقة الدراجات النارية، ليتم إلقاء القبض عليهم في مناطق متفرقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".