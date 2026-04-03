هذه الطرق مقطوعة غداً لاستقبال لاعبي المنتخب والاحتفال بتأهلهم لكأس العالم

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، انه "تزامنًا مع احتفالات شعبنا العزيز بفوز منتخبنا الوطني وتأهله الى نهائيات ، وحضورهم لاستقبال في المناطق المذكوره ادناه".وتابعت، ان "القطوعات ستشمل قطع الطريق يوم غدا السبت الموافق 5 نيسان 2026 ومن الساعة 900 الى الساعة 1100 صباحاً ، ومن تقاطع الشهيد صبري ( ) باتجاه ساعة عمار بداية المعلق وبأتجاه تقاطع ".ولفتت الى انه "كذلك سيتم القطع من تقاطع الحرية باتجاه ساحة الأمام الحسين (ع) باتجاه تقاطع ( )، وباتجاه تقاطع الجادرية الاول نزولاً باتجاه ( ) وباتجاه المجسر الصاعد الى منطقة (المنطقة الدولية)، ويكون القطع لجميع الطرق اعلاه ( ذهاباً واياباً)".ودعت المديرية الى "الانتباه لجميع مستخدمي الطريق واختيار طرق بديلة خلال التوقيتات اعلاه".