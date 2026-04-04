شاهد بالفيديو.. منفذ الشلامجة من الجانب الايراني بعد استهدافه

وادى هذا القصف على المنفذ الى توقف الحركة التجارية والمسافرين.وكان مصدر امني افاد، اليوم السبت، بان 6 عراقيين قتلوا واصيبوا بقصف استهدف منفذ الشلامجة من الجانب الايراني.وقال المصدر لـ ، ان "عراقيا قتل واصيب 5 اخرون بهجوم صاروخي على منفذ الشلامجة الحدودي من الجهة الايرانية".واضاف ان "ذلك دفع الى اخلاء المنفذ من الموظفين واغلاقه من الجهة الايرانية، وتوقف البوابة التجارية".