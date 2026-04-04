المرور تعلن المباشرة بفتح الطرق التي اغلقت اليوم في بغداد

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، انها "تتقدم بالشكر والتقدير إلى كافة ضباط ومراتب المديرية و المفارز المرور الآلية والراجلة والقوات الامنيه الساندة لجهودهم المتميزة في تأمين انسيابية حركة السير خلال الاحتفال باستقبال منتخبنا الوطني لكرة القدم، أثناء جولته في عموم العاصمة ".وأكدت أن "القطوعات المرورية التي شهدتها بعض الطرق كانت جزئية ومؤقتة، حيث تمت المباشرة بفتحها بعد انتهاء الحاجة منها"، لافتة إلى أن "الهدف الأساسي هو تنظيم الحركة المرورية وضمان سلامة المواطنين خلال هذه المناسبة العزيزة على قلوب جميع العراقيين".