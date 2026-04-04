رئيس هيئة المنافذ يعلن توقف حركة التجارة والمسافرين في منفذ الشلامجة

أعلن رئيس هيئة المنافذ الفريق ، اليوم السبت، عن توقف حركة التجارة والمسافرين في منفذ الشلامجة الحدودي.

وقال الوائلي للوكالة الرسمية وتابعته ، ، إنه "في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم، تم استهداف منفذ الشلامجة الحدودي مع ". وأضاف أن "الاستهداف أصاب تحديداً قاعة المسافرين ما أدى إلى استشهاد مسافر عراقي وإصابة 5 مسافرين آخرين بجروح، وتم نقلهم إلى مستشفى داخل إيران"، مشيراً الى أن "الاستهداف أدى إلى توقف حركة المسافرين والتجارة في المنفذ". وبين أن "هنالك بدائل لمنفذ الشلامجة، بخصوص دخول البضائع مثل منفذ الحدودي، فضلاً عن وجود منافذ برية أخرى تعمل في باقي المحافظات من أجل تأمين دخول البضائع والسلع".