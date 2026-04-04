توافد متظاهرين إلى ساحة التحرير استجابة لدعوة السيد الصدر

وشهدت الساحة انتشارا تدريجياً للمشاركين مع تزايد أعداد الوافدين من مناطق مختلفة، وسط ترقب لانطلاق الفعالية بعد قليل.وكان قد دعا زعيم ، يوم الاثنين الماضي، الشعب العراقي إلى التظاهر (اليوم السبت) لاستنكار العدوان الصهيوأمريكي.وقال في بيان "أدعو الشعب العراقي بكل طوائفه وانتماءاتهم للتظاهر في كل محافظات الحبيب في يوم السبت من أجل استنكار العدوان الصهيوامريكي والمطالبة بإعلان السلام في المنطقة برمتها".واضاف ،ان "التظاهرة يجب ان تكون سلمية ذات تنظيم عالٍ لمستوى في جميع النواحي وأهمها السلمية ووحدة الهتافات ولا يرفع فيها إلا العلم العراقي فقط لا غير".واوضح ان "موعد التظاهرة سيكون يوم السبت القادم من الساعة الرابعة والنصف وحتى غروب الشمس في نفس اليوم، ليرجع الجميع سالمين غانمين مشكورين إلى منازلهم بفضل الله ورحمته".ودعا السيد "الجهات المختصة القيام بالإجراءات اللازمة".