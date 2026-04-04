السامرائي يؤكد أهمية تعزيز التواصل مع القيادات العشائرية

أكد رئيس تحالف العزم ، السبت، أهمية تعزيز التواصل مع القيادات العشائرية ودورها في دعم الاستقرار المجتمعي.

وقال اعلام العزم في بيان، "زار رئيس تحالف العزم، المهندس مثنّى السّامرائي، يرافقه عدد من نواب وقيادات تحالف العزم، مضيف عشيرة العكلي الصنم في دار سعيد عبد الله خلف في قضاء الشرقاط – قرية عويجيله، حيث كان في استقباله عدد من شيوخ ووجهاء المنطقة، وجرى بحث عدد من القضايا التي تهم أبناء القضاء وواقعهم العام".

وتناول اللقاء وفق البيان "أهمية تعزيز التواصل مع القيادات العشائرية ودورها في دعم الاستقرار المجتمعي، إلى جانب التأكيد على ضرورة توحيد الجهود والعمل المشترك لمعالجة التحديات بما يسهم في تحسين الواقع الخدمي وتعزيز الاستقرار في المنطقة".