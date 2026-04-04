تعطيل الدوام الرسمي يومين لأبناء المكون المسيحي

أعلنت لمجلس الوزراء، اليوم السبت، عن تعطيل الدوام يومي الأحد والاثنين المقبلين لأبناء المكون المسيحي.

وقالت في بيان، إن "يومي الأحد والاثنين الخامس والسادس من شهر نيسان، سنة 2026، يعد رسمية لأبناء المكون المسيحي حصرا من الموظفين والعسكريين في الوزارات والمؤسسات الرسمية كافة".

وعزا البيان ذلك الى "مناسبة عيد القيامة المجيد، استنادًا إلى أحكام المادة (3/ أولًا) من (12 لسنة 2024)".