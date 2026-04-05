اسبوع مائي في العراق.. والعراق يقترب من الحرارة الثلاثينية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الاثنين سيكون غائما جزئيا وأحيانا غائما في المنطقتين الوسطى والشمالية مع امطار خفيفة الى متوسطة تكون رعدية أحيانا في وصحوا مع بعض الغيوم في ، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية"، مبينة ان "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون غائما جزئيا وأحيانا غائم على العموم مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة في المنطقة الشمالية والاقسام الشمالية من المنطقة الوسطى ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية".واضافت ان "طقس يوم الاربعاء المقبل سيكون غائما جزئيا واحياناً غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية احيانا في المنطقة الشمالية وصحو مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية ودرجات الحرارة ترتفع قليلا على العموم عن اليوم السابق"، مشيرة الى ان "طقس يوم الخميس المقبل سيكون صحوا وأحيانا غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائم في المنطقة الشمالية مع تساقط زخات مطر في اغلب اقسامها ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربه في المنطقة الجنوبية".