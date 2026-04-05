الإعدام بحق مجرم إرهابي شارك في استهداف القوات الأمنية وخطف الايزيديات

وبحسب بيان لمجلس القضاء، اشترك الإرهابي مع مجموعته في ارتكاب جرائم مروعة في قضاء سنة 2014، شملت خطف النساء الإيزيديات وقتل الرجال، بهدف زعزعة الامن والاستقرار في البلد وبث الرعب في نفوس المواطنين تحقيقاً لغايات إرهابية.الحكم بحقه صدر استناداً لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1 و3 و8 من رقم 13 لسنة 2005، واستدلالاً بأحكام المادة 7/ أولا من قانون الناجيات الايزيديات رقم 8 لسنة 2021.