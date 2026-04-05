العتبة العباسية تطلق قافلة مساعدات للشعب الايراني



أعلنت العتبة ، اليوم الأحد، اطلاق أول قافلة مساعدات عراقية للشعب الإيراني.



وبحسب بيان للعتبة، فإنها "ارسلت قافلة المساعدات الأولى ضمن حملتها لدعم الشعب الإيراني، وذلك في أعقاب الأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد".



واشار البيان، أنّ "القافلة تضمّ 38 شاحنة محمّلة بـ690 طنًّا من المساعدات الإنسانية، تشمل 670 طنًّا من المواد الغذائية الأساسية، إلى جانب 20 طنًّا من المستلزمات الطبية الضرورية"، مشيرا اﻟﻰ أنّ "هذا الموقف ليس طارئًا على سياسة العتبة ورؤيتها المستنّة بنهج المرجعية الدينية العليا، فقد اعتادت أن تسجل المواقف المعهودة والمأمولة منها في الأزمات التي يُبتلى بها الإنسان في الظروف القاهرة ترجمةً لرؤيتها الإنسانية والإسلامية في خدمة الإنسان، وتلبية حاجته، وصون كرامته".