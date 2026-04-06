من الثلاثاء الى الجمعة.. حرارة مرتفعة وزخات مطر

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الثلاثاء، سيكون غائما جزئيا الى غائم في المنطقة الوسطى مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة الشدة في اقسامها الشرقية صحو مع بعض الغيوم في المنطقة والجنوبية، وغائم مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا في ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية لما سجل في اليوم السابق".واضافت ان "طقس يوم الاربعاء المقبل سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائما جزئيا الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة الشدة في المنطقة الشمالية ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في عموم البلاد لما سجل في اليوم السابق"، مشيرة الى ان "طقس يوم الخميس المقبل سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، بينما تشهد المنطقة الشمالية (خاصة الأقسام الشمالية والشرقية منها) زخات مطرية متوسطة الشدة ورعدية أحياناً، أما ، فتكون الأجواء غائمة مع فرص زخات مطر خفيفة متفرقة، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في عموم البلاد لما سجل في اليوم السابق".وتابعت ان "طقس يوم الجمعة المقبل سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائما جزئيا الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة الشدة في الأقسام الشمالية من المنطقة الشمالية ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في عموم البلاد لما سجل في اليوم السابق".