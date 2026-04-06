الداخلية: كتاب عمليات بغداد ملغى وللصحفي حرية كاملة بالتحرك عبر باجه

وقال مدير العلاقات والإعلام بالوزارة اللواء ، في مؤتمر صحفي حضرته ، ان "كتاب الخاص بحركة الصحفيين لاداء مهامهم ملغى ولا يتم العمل به"، مبينا ان "للصحفي حق الحرية في اي مكان".واضاف ان "باج الصحفي كاف ولا يحتاج لكتاب قيادة عمليات "، مشيرا الى ان "اي اجراء مخالف لذلك فممكن الاتصال في الوزارة لتسهيل الامر".واكد ان "اي قطعات امنية تطلب الصحفي بكتاب عمليات بغداد نتصل بقائدها ويتعرض للمساءلة"، مشيرا الى ان " وجه بحرية كاملة للصحفيين بالحركة".