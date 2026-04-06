تاكيد رسمي.. عمليات بغداد: العمل بكتاب تسهيل مهمة الصحفيين الغي

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، انها "تود ان تجدد تأكيدها على انه تم الغاء العمل بموجب كتاب تسهيل مهمة لمرور الصحفيين ومزاولة عملهم داخل العاصمة منذ عام 2015 واعتماد الباج التعريفي للمؤسسات الإعلامية المحلية وجواز السفر للصحفيين الأجانب".واضافت "لا يوجد أي منع لعمل الصحفيين أو تواجدهم الميداني في الشارع وأن الحاجة إلى كتاب عمليات بغداد قد انتفت ولم يعد شرطاً للعمل الصحفي".واكدت انه "تم التنويه عن ذلك سابقاً في العديد من المناسبات وخلال المؤتمرات واللقاءات مع ممثلي القنوات الفضائية والوكالات الاخبارية ووسائل الإعلام الأخرى".