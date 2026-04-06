التربية تقرر تقليص الموضوعات الدراسية في الامتحانات الوزارية

وذكر بيان للوزارة ورد لـ ، أن "هيئة الرأي أقرت في جلستها التي عقدت اليوم برئاسة ، جملة من القرارات التنظيمية الهامة، جاء في مقدمتها تقليص الموضوعات الدراسية المشمولة في الامتحانات الوزارية للمراحل الدراسية المنتهية (السادس الابتدائي، الثالث المتوسط، السادس الإعدادي بفروعه العلمي والأدبي والمتميزين)، وذلك للعام الدراسي الحالي 2025-2026".واضاف، ان" هذا القرار جاء سعيًا للحفاظ على مستقبل الطلبة وضمان حصولهم على أفضل النتائج الدراسية، مؤكدًا على "استمرارية العملية التعليمية بشكل متكامل".وأوضح، أن "الموضوعات المشمولة بالقرار تظل جزءًا من الخطط الدراسية المقررة، وستُعتمد في الامتحانات الشهرية والنهائية والاختبارات الصفية، بما يضمن عدم حدوث فجوة معرفية لدى التلاميذ والطلبة".وبين ،أن" للتربية في والمحافظات ستُزوَّد بالجدول الخاص بالمواد الدراسية والوحدات المشمولة بالتقليص للعام الدراسي الحالي 2025-2026، لتسهيل متابعة العملية التعليمية وفق الخطط المعدلة".