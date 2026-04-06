الموارد: أعمال كري وتطهير نهر ديالى لإستيعاب الموجات الفيضانية وحماية المناطق المحيطة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "دائرة تنفيذ أعمال كري الأنهر / موقع ، باشرت باعمال تطهير ورفع الترسبات من عمود ، بالتعاون مع مديريتي الموارد المائية والصيانة في بغداد بهدف تعزيز كفاءة التصريف المائي واستيعاب الموجات الفيضانية".وذكرت أن "الفرق الفنية تواصل تنفيذ أعمال إزالة الترسبات الطينية والعوارض والأنقاض على طول عمود النهر"، مشيرةً إلى أن "الأعمال تتركز حالياً في المناطق الواقعة أسفل القرغولية إلى جانب رفع اللسان الترابي أسفل جسر الجديد".وأضافت الوزارة أن "هذه الأعمال تسهم بشكل مباشر في استيعاب الموجات الفيضانية وتقليل مخاطر ارتفاع مناسيب المياه فضلاً عن تأمين المناطق القريبة من مجرى النهر بما يعزز إجراءات الحماية والوقاية من الفيضانات".