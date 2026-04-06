التربية تقرر معادلة شهادات خريجي المدارس التركية والليبية والسعودية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "هيئة الرأي برئاسة وزير التربية وكالة، ، قررت خلال اجتماعها اليوم، معادلة شهادات الطلبة خريجي المدارس التركية (الخاصة والحكومي المفتوح) للعام الدراسي 2019-2020 وما قبله، بعد تزويد الملحقية الثقافية في أسماء المدارس الرصينة الى للتقويم والامتحانات لغرض اعتمادها في معادلة الشهادات".واضافت ان "المعادلة شملت أيضًا خريجي المدارس خارج ليبيا للعام 2019-2020، وخريجي خارج السعودية للعام 2017-2018 وما دون، بعد استكمال جميع متطلبات وشروط معادلة الشهادة، وتقديمهم تخرجهم من الجامعات المعترف بها من قبل ، في خطوة تمثل دعمًا نوعيًا للطلبة وضمانًا لاستمرارية مسارهم التعليمي وفق أعلى المعايير الأكاديمية".