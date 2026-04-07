تقلبات الطقس المحيرة.. امطار رعدية وغبار مع ارتفاع الحرارة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون غائماً في مصحوب بتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً، وغائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في عن اليوم السابق".وأضافت، أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، وغائماً في المنطقتين الجنوبية والشمالية مع تساقط امطار متوسطة الشدة تكون رعدية في المنطقة الشمالية وخفيفة الشدة في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية، ومقاربة في المنطقة الجنوبية عن اليوم السابق"، مشيرة إلى أن "طقس يوم الجمعة المقبل سيكون غائماً في عموم البلاد مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في المنطقة الشمالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط في المنطقتين الوسطى والجنوبية الى (40) كم/س مُسببة تصاعد الغبار فيهما، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم عن اليوم السابق".وذكرت ان "طقس يوم السبت القادم سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية مع فرصة لتساقط زخات مطر في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى، وغائماً في المنطقة الشمالية مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة يصحبها البرق والرعد، والرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مٌسببة تصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم عن اليوم السابق".