معايير جديدة لتوحيد إعلانات المحال التجارية

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمانة، عدي الجنديل في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته ، أن "المعايير الجديدة لتوحيد اللافتات والتي ستنفذ تدريجياً عبر دوائر البلدية الـ 14 داخل العاصمة، تشمل تحديد حجم اللوحات الإعلانية وألوانها، ونوعية الخط المستخدم، بما يحقق وحدة بصرية متكاملة في الشوارع التجارية".‏وأشار إلى أن "خطوة توحيد اللافتات بدأت بالفعل في ، بما يعكس تنظيماً أفضل للمشهد العام، وفيما نفى وجود جدول زمني محدد للتطبيق ذلك حاليا، نوه بأن العمل مستمر تباعاً لتطبيق هذه المعايير في مختلف المناطق".‏وأكد الجنديل أن "أصحاب المحال التجارية كانت استجابتهم فاعلة باتجاه توحيد اللافتات"، مشيراً إلى أن "المرحلة الحالية تركز على التوعية بأهمية هذه الإجراءات، على أن تتبعها خطوات تنظيمية أكثر شمولاً خلال المدة المقبلة، مع السعي لتعميم التجربة في مناطق أخرى من العاصمة".‏وذكر في السياق ذاته، أن "موضوع تنظيم اللافتات الخاصة بالأسواق التجارية والذوق العام يُعدُّ من اختصاص أمانة ودوائرها البلدية حصراً، وبالتالي فلا توجد حاجة إلى تنسيق مع جهات حكومية أخرى بهذا الصدد".‏وفي سياق متصل، أفاد المتحدث الرسمي باسم الأمانة أن " الجارية تراعي معايير الذوق العام، من خلال اتخاذ إجراءات تحدُّ من تأثير الأعمال على المواطنين ومستخدمي الطرق، كتغليف مواقع العمل ووضع حواجز مناسبة، أسوة بمشروع تطوير ساحة عنتر"، لافتاً إلى "وجود تحديات تتعلق ببعض المظاهر السلبية، كالكتابة على الجدران والمجسرات، وتشويه النصب والتماثيل بعدد من مناطق بغداد".‏وشدد بهذا الصدد أنه "سيتم فرض غرامات مالية بحق المخالفين ممن يقومون بتشويه العام، بما في ذلك كتابة العبارات أو أرقام الهواتف على الجدران، وذلك في إطار جهود الأمانة للحفاظ على جمالية العاصمة، وتعزيز ثقافة الالتزام بالذوق العام".