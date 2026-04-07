الجنائية المركزية: الإعدام بحق خلية تضم 11 إرهابياً كانت تخطط لاستهداف مؤسسات الدولة

وقال في بيان ورد لـ ، ان " المركزية أصدرت اليوم الثلاثاء، أحكاماً بالإعدام بحق خلية إرهابية تضم 11 إرهابياً ينتمون لكيان الإرهابي، عن جريمة التخطيط لشن هجمات تستهدف مؤسسات الدولة".واضافت ان "المدانين اقدموا على الانتماء لكيان داعش الإرهابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصفحاتهم الخاصة، فضلاً عن تلقيهم تدريبات تخصصية على تصنيع العبوات الناسفة والمتفجرات، واستخدام الطائرات المسيرة لاستهداف مؤسسات الدولة لأغراض إرهابية".وتابعت، ان "الاحكام صدرت بحقهم استناداً لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1 و3 و4 من رقم 13 لسنة 2005.