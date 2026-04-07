المحكمة الاتحادية تلغي فرض رسوم جباية على السيارات في ساحة منفذ بدرة

وذكرت المحكمة في بيان ورد للسومرية نيوز أن " عقدت جلستها برئاسة ال(1) لسنة 2019 الصادر عن التي حددت مبالغ رسوم الجباية على السيارات في الساحة الحدودية لقضاء بدرة في ".وأشار ت المحكمة الى أن "فرض والرسوم من قبل مجالس المحافظات بموجب تشريعات محلية يجب أن يتم في حدود سلطاتها المنصوص عليها دستورياً وبحدود نطاق الادارة المحلية وفقاً لما تقدمه من خدمات على أن لا يتعدى ذلك نشاطاً أو مورداً يدخل ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية المنصوص عليها دستورياً اضافة إلى ما تقدم فإن ما تم فرضه من رسوم بموجب المادة (4/ ثالثا/ أ) لا يندرج ضمن ما يسمى ضريبة أو رسوم محلية لإدارة شؤون المحافظة وإنما يمثل تدخلاً مباشراً في السياسة المالية والضريبية للحكومة الاتحادية بما يتعارض مع أحكام دستور جمهورية لسنة 2005 والقيود الواردة بالقرارات الصادرة عن هذه المحكمة بالعدد (16/ اتحادية/ 2008) و(64/ اتحادية/ 2014) و(245/ اتحادية/ 2024)، لذا تقرر الحكم بعدم دستورية المادة آنفة الذكر وصدر القرار بالاتفاق باتاً وملزماً وأفهم بتاريخ هذا اليوم الموافق 7/ 4/ 2026".