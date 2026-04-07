خبر يخص المتقاعدين

أعلنت العامة، اليوم الثلاثاء، عن استكمال إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين للشهر الحالي.

وقال وكيل رئيس الوطنية حسام للوكالة الرسمية وتابعته : إنه "ضمن خطة الهيئة في تبسيط الاجراءات وتقديم افضل الخدمات لشريحة المتقاعدين وصرف مكافاة نهاية الخدمة، تم استكمال صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المحالين على التقاعد نيسان الحالي وإرسالها إلى المصارف". وأضاف أن "المكافأة هي للمدنيين والعسكريين والبالغ عددهم 6022 قيداً". ودعا "المتقاعدين ممن تصلهم رسائل نصية مراجعة منافذ الصرف لاستلام مكافأتهم".