التربية تنشر جداول الامتحانات النهائية للسادس الابتدائي والثالث متوسط

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انها "قررت اعتماد جداول الامتحانات العامة للدراستين الابتدائية والمتوسطة والمراحل غير المنتهية للعام الدراسي 2025-2026 (الدور الأول) ، وذلك استنادًا إلى ما تمخض عنه اجتماع هيئة الرأي المنعقد يوم أمس، نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة".وأوضح أن "القرار يشمل الدراسة العربية والأجنبية (اللغة الإنجليزية)، بالإضافة إلى المناطق المشمولة بالدراستين الكردية والتركمانية".ودعا المكتب " والمدارس إلى تبليغ التلاميذ والطلبة بدقة حول المواعيد الجديدة لضمان الاستعداد الكامل للامتحانات".