هل سيكون الخميس المقبل عطلة رسمية؟

وذكر متابعون أن "يوم لا يُعد من ضمن العطل المثبتة في قانون العطل الرسمية النافذ، ما يثير حالة من الجدل المتكرر كل عام بشأن إمكانية اعتباره رسمية أو استمرار الدوام بشكل طبيعي".وأشاروا إلى أن "الحكومة في بعض السنوات كانت تعلن تعطيل الدوام بقرار خاص يصدر قبل المناسبة بفترة قصيرة"، فيما لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من الجهات الحكومية المختصة يؤكد أو ينفي تعطيل الدوام لهذا العام.وفي ظل هذا الغموض، يترقب الموظفون والطلبة صدور موقف رسمي خلال الساعات المقبلة، لحسم الجدل وتوضيح ما إذا كان يوم الخميس سيشهد تعطيل الدوام أم سيكون يوماً اعتيادياً في مؤسسات الدولة.