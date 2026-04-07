التربية تحدد ضوابط الإعفاء العام والفردي لطلبة المراحل غير المنتهية

وقال بالوزارة في بيان ورد لـ ، ان "آلية احتساب المعدل العام للسعي السنوي والإعفاء العام والفردي للصفوف غير المنتهية، يتم وفق المعادلة الآتية:((مجموع معدل السعي السنوي للنصف الأول ومعدل السعي للنصف الثاني، اعتمادًا على امتحان شهر واحد كحد أدنى وامتحان نصف السنة) ÷ 3)، وذلك للعام الدراسي الحالي فقط، ضمانًا لتحقيق تقييم عادل لأداء الطلبة".واضافت انه "بحسب الضوابط الجديدة، يُعفى الطالب من النهائي في المادة إذا حصل على (90%) فأكثر، أو يُمنح إعفاءً عامًا في حال بلغ معدله العام (85%) فأكثر، بشرط ألا يقل عن (75%) في كل مادة"، مشيرة إلى "تعديل كسور الدرجات، لإفادة الطلبة من الإعفاء، وفق ما أقرّه اجتماع هيئة الرأي".