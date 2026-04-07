رئاسة الجمهورية: استهداف بيوت المواطنين الآمنين يمثل تصعيداً خطيرا

وقال الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ ، انه"ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ استشهاد المواطن موسى وزوجته الشهيدة مزدة نتيجة قصف منزلهما في منطقة قريبة من في ، في حادثة مؤلمة استهدفت مدنيين عزّل".واضافت انه"إذ نعّبر عن إدانتنا لهذا القصف، فإننا نؤكد أن استهداف بيوت المواطنين الآمنين يمثل تصعيداً خطيرا، ويخالف مبادئ القانون والرعاية اللازمة لطفليهما، بما يضمن لهما الحماية والرعاية الاجتماعية الكريمة".واكدت"نجدد موقفنا الثابت في رفض العنف، وندعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، واعتماد الحوار سبيلاً لحل النزاعات، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".ولفتت إلى أن "الشعب العراقي، بجميع مكوناته، يقف متضامناً مع أبنائه في إقليم ، متمسكاً بخيار السلام، وداعماً لكل الجهود الرامية إلى ترسيخ التعايش والاستقرار".واختتم بالقول :"نرفض استهداف أي بقعة من أرض وطننا، و نؤكد حرصنا على حماية سيادة وسلامة أراضيه وأمن مواطنيه في جميع أنحاء البلاد".