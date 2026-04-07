الشحة مؤقتة ام دائمية.. توضيح بشأن بطاقة الغاز والية توزيع قنينتين شهرياً

وذكرت الشركة في بيان ورد لـ ، انه "تشهد محطات تزاحما غير مسبوق من قبل اصحاب السيارات للتزود بالوقود بحجة ان هناك شحة بالمنتجات النفطية".وذكرت انه "ننفي وجود اي شحة بالمنتجات النفطية في عموم البلاد وان معدلات الانتاج مقاربة لمعدلات الاستهلاك اليومي، ونحذر من استماع المواطنين الى الاشاعات التي تبثها الصفحات والمواقع التي تسعى لاثارة لتحقيق اهداف شخصية ونفعية".وحذرت من خزن "المنتجات النفطية لما له من تأثير على المواطن بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة"، مبينة انه "بما يتعلق بمنتوج غاز الطبخ فان معدلات الانتاج مساوية لمعدلات الاستهلاك او اقل منه بقليل مما دفع الشركة الى تقنين عملية الاستهلاك عبر البطاقة الالكترونية المعتمدة وهي ذاتها بطاقة النفط الابيض سابقا مضاف عليها مادة غاز الطبخ".واكدت ان "اعتماد البطاقة الالكترونية اجراء مؤقت ولا توجد شركة وسيطة او مستثمرة كما ادعت بعض الشخصيات او الجهات وانما اعتمدت الالية ذاتها في توزيع مادة النفط الابيض عبر ساحات النفط والغاز والوكلاء الجوالين".واكملت انه "نسعى عن طريق قنواتنا الخاصة بتأمين العجز المتأتي من الفرق بين معدلات الانتاج والاستهلاك عبر الاستيراد ما ان تسمح الظروف بذلك".